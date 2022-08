STJ cede a Ronaldo Eurípedes e Gedeon Pitaluga acesso à delação usada para denunciá-los na Madset

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Og Fernandes autorizou nesta terça-feira, 16, que o desembargador afastado Ronaldo Eurípedes e ao presidente da OAB-Tocantins Gedeon Batista Pitaluga, o “compadre”, o acesso à delação do advogado Alex Hennemann, usada para a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciar os dois por venda de decisões no Tribunal de Justiça do Tocantins…