Seduc desconversa sobre concurso na Educação: ainda está a decidir quem fará a prova

No início do mês o promotor de Justiça Vinícius de Oliveira e Silva oficiou o secretário da Educação Fábio Vaz. O ofício 058/2022 da 9ª Promotoria de Justiça da Capital cobra informações sobre a organização do concurso da área.

A educação está há uma década sem concurso e serve para abrigar comissionados e contratados indicados pelos deputados estaduais em troca de apoio na Assembleia Legislativa. A falta de provas é alvo de ação civil, desde 2019, na qual houve um acordo, reforçado em março deste ano, para a realização das provas.

Pois Fábio Vaz respondeu ao promotor na semana passada.

E apenas disse o que a pasta já disse oficialmente à Justiça: formou comissão organizadora, e, junto com a pasta da Administração, está em fase de seleção da instituição que vai fazer o concurso para depois publicar o edital.

E não faltou a máxima da gestão pública: "Nesse sentido, a expectativa é que o próximo passo seja a divulgação do certame, bem como a disponibilização do link para inscrições, ainda neste exercício".