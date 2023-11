Proposta do deputado Leo Barbosa (Republicanos), filho do governador, apresentada nesta quarta-feira, 22, quer que a Assembleia Legislativa conceda o título de Cidadão Tocantinense para o secretário da Fazenda Júlio Edstron Secundino Santos.

Mineiro de Bom Despacho e doutor em direito pelo UniCeub, Júlio Edstron mora há oito anos no Tocantins. Após passagem pela diretoria do Instituo de Contas do TCE, assumiu a Fazenda no dia 27 de dezembro de 2021.

"Com uma carreira multifacetada que abrange a advocacia, o ensino, a pesquisa e a administração pública, Júlio Edstron Secundino Santos é um profissional exemplar cuja dedicação e competência continuam a deixar uma marca duradoura no Estado do Tocantins", defende Leo Barbosa.

A proposta ainda passará pelo Plenário.