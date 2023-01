Processos judiciais sobre feminicídio mais que dobraram no judiciário do Tocantins em cinco anos

Dados estatísticos do Tribunal de Justiça do Tocantins apontam que os processos judiciais sobre feminicídio mais que dobraram entre 2018 e 2022 no sistema eletrônico de processo, o e-Proc.

Em 2018 houve a distribuição de apenas 64 processos com este tipo de crime como assunto principal da ação. No ano seguinte, o número subiu para 82, depois 145 e chegou a 148 em 2021. No ano…