Presidente do Tribunal de Ética da OAB é afastado após medida protetiva concedida à ex por ameaças

A seccional Tocantins da Ordem dos Advogados do Tocantins divulgou nota informativa em sua conta no Instagram na noite deste domingo, 1º de outubro, para informar que o advogado Anderson Mendes de Souza "assume a presidência do Tribunal de Ética da instituição no lugar do advogado Igor Gustavo Veloso, que foi afastado da função".

Veloso é alvo de medidas protetivas impostas pela Justiça do Tocantins para preservar a integridade de uma ex-namorada dele, que denunciou ter sido ameaçada pelo advogado e chegou a ter o portão arrombado na madrugada, como mostrou o JTO.

Contudo, a nota, assinada pela presidente em exercício da OAB Tocantins, Priscila Madruga, passou por uma edição minutos depois. A mudança do texto, conforme apurou o Jornal do Tocantins, se deu após um aliado de Gedeon Pitaluga Júnior reclamar do ato da presidência.

Gedeon Júnior responde, garantindo o atendimento ao pleito: "já pedi para corrigir".

Em seguida, o texto na conta do Instagram passa a exibir a nova nota:

"A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Tocantins informa que o advogado Anderson Mendes de Souza assume a presidência do Tribunal de Ética da Instituição no lugar do advogado Igor Gustavo Veloso que está afastado da função".

No lugar de "foi afastado", a nota passou a constar a versão "está afastado da função".

A mudança sutil na nota indica a proteção institucional ao presidente afastado do TED, uma vez que sugere um afastamento voluntário e não compulsório, por ato da presidente da Ordem, no momento, a cargo da advogada Priscila Madruga.

Gedeon está afastado da presidência da seccional para acompanhar o tratamento de saúde da esposa.