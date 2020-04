A Prefeitura de Dianópolis comprou 50 kits de testagem rápida para a Covid-19 para ampliar a testagem no município, que tem 31 casos notificados como suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. O único caso confirmado, que testou em Brasília, já retornou ao município e está bem, sem sintomas, segundo a secretária de saúde, Juliana Taffner.

Além dos 50 kits já recebidos, comprados na empresa Capital MEDH Importação, de Brasília, por R$ 190. A prefeitura também publicou uma segunda compra de 100 kits de testagem da empresa Gregório e Machado (HM Médica, de Palmas), mas segundo Juliana esses kits ainda não foram entregues. Cada Kit tem o preço de R$ 130 e as duas compras totalizam R$ 22.500,00.

De acordo com a publicação da prefeitura no Diário Oficial do Município, apenas esses dois fornecedores apresentaram proposta para o produto e “não foi encontrado produto com essa especificação no sistema de Banco de Preços”.

A secretária Juliana explica que os kits são para testagem geral e não apenas para profissionais da saúde ou algum público específico. "Desde que tenha o vínculo epidemiológico será testado".

Dos 31 notificados, além do caso confirmado, há um em monitoramento e outro aguardando resultado de exame e os demais estão descartados para Covid-19.