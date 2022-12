Orçamento de Gurupi para 2023 propõe cortar 91% da verba da pasta de Juventude e Esportes

Em tramitação na Câmara Municipal de Gurupi, o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA), que estima a receita e fixa a despesa do município para 2023 corta 91% do que a Prefeitura havia estimado para este ano para gastos com esportes e juventude.

Apresentado em outubro, o projeto de lei da prefeita Josi Nunes (União) projeta um orçamento total de R$ 1.490.000,00 para…