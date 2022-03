Ministério Público processa município para fazer concurso de farmacêutico para laboratório municipal

O promotor de Justiça Leonardo Valério Púlis Ateniense entrou com uma ação de improbidade contra o município de Ponte Alta do Tocantins, a partir de uma denúncia do Conselho Regional de Farmácia de que o laboratório da Prefeitura funciona sem um farmacêutico responsável.

A partir de inquérito, o órgão comprovou a falha. Além de não possuir farmacêutico responsável técnico o…