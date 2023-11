Lista tríplice com procuradores candidatos a desembargador será definida pelo TJ em 2024

Com apenas mais uma - e última - sessão do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça marcada para a 1ª quinta-feira de dezembro, que cai no dia 7, deve ficar para o ano de 2024 a eleição que os desembargadores farão para definir a lista tríplice de procuradores de Justiça para enviar ao governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).

Cabe ao chefe do Executivo escolher quem será…