Justiça Eleitoral julga improcedente pedido de Adriana Aguiar e confirma convenção de Dorinha

O Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação impetrada pela ex-secretária da Educação Adriana Aguiar (União) e aprovou o registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) apresentado pela coligação "União do Tocantins”. Com a decisão, está confirmada a convenção que escolheu a deputada federal Professora Dorinha candidato ao…