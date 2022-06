Juiz em atuação no TJTO nega novo interrogatório ao desembargador Amado Cilton Rosa

O juiz Jocy Gomes de Almeida, em substituição ao desembargador Ronaldo Eurípedes (afastado pelo Superior Tribunal de Justiça) negou o pedido do desembargador aposentado Amado Cilton Rosa para ter direito a um novo interrogatório na ação criminal da Operação Maet, que investigou venda de decisões no Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO).

Amado fez uso do direito de…