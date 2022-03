Governo devolve outro delta transferido por Carlesse e desiste de lutar para manter remoções

O governo de Wanderlei Barbosa (sem partido) que começou em outubro do ano passado parece – finalmente–, se mover para cumprir a decisão judicial que anulou as remoções de delegados feitas pelo ex-governador Mauro Carlesse (UB), em 2019, e que acabaram no centro da Operação Éris, da Polícia Federal, que revelou o aparelhamento da Polícia Civil.

Primeiro, reconduziu de delegacias…