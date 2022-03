Governador pede autorização para criar loteria tocantinense e repassar negócio para o mercado

Nova concessão do Executivo Estadual: as loterias. É o que vai no projeto de lei nº 8, de 23 de março de 2022, do Poder Executivo estadual. O texto tem três parágrafos e um só objetivo: criar e repassar para a iniciativa privada a loteria tocantinense.

A proposta prevê a concessão dos serviços lotéricos por pessoa jurídica ou consórcio de empresas e…