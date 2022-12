Gastos com alimentação nos órgãos públicos mais que dobram neste ano

Daquele cafezinho no plenário ou o rega-bofe da sala vip da Assembleia Legislativa, o lanche dos desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça até a alimentação servida aos trabalhadores da Agência de Obras custaram, até agora, o montante de R$ 10 milhões aos cofres públicos do Tocantins. As despesas com gêneros de alimentação nos órgãos públicos mais que dobraram desde o ano passado…