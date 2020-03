O empresário e ex-vereador de Palmas Iratã Abreu, 34 anos, filho da senadora Kátia Abreu (PP) é o 10º paciente com teste positivo para coronavírus no Tocantins e o nono caso na capital. O contágio pode ter ocorrido durante uma viagem à Goiânia ou Brasília.

Segundo informações da senadora, desde que suspeitou que pudesse estar com sintomas e antes mesmo da confirmação do exame, o empresário avisou para todas as pessoas que estiveram com ele nos últimos 15 dias. Sem sintomas graves, ele está isolado há cerca de quatro dias em um quarto na chácara da família.