Esposa de desembargador réu na Maet será interrogada no dia 31 de março

Nova audiência de interrogatório da ação criminal da Operação Maet, que investiga venda de decisões e fraude no pagamento de precatórios no Tribunal de Justiça do Tocantins está marcada pelo juiz Luiz Zilmar dos Santos Pires, que conduz o processo na Justiça Estadual.

A esposa do desembargador Amado Cilton Rosa, Liamar de Fátima Guimarães Rosa, chegou a ter revelia decretada no…