Eleições no Tocantins movimentam 34 pesquisas e custo de quase R$ 800 mil

Entre 1º de janeiro deste ano, data em que o registro de pesquisas eleitorais passou a ser obrigatório para as eleições deste ano, e o dia 26 de agosto, primeiro dia da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, o mercado das pesquisas eleitorais movimentou 34 sondagens oficiais protocoladas na Justiça Eleitoral, no Tocantins.

As transações para o pagamento das…