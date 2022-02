Deputado quer declarar advocacia como atividade de risco no Tocantins

Com apenas um artigo e um parágrafo o projeto de lei do deputado tucano Olyntho Neto quer que a Assembleia Legislativa reconheça o risco da atividade profissional exercida no Tocantins por advogado inscrito na seccional tocantinense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-TO). O intuito é garantir aos advogados e advogadas o “direito ao livre exercício da profissão, de maneira digna e…