Deputada quer transferir a capital do Tocantins para Araguaína uma vez por ano

Pelo projeto, apresentado no dia 23 de agosto, a capital do Tocantins será transferida, simbolicamente, para a cidade de Araguaína todo dia 14 de Novembro. A data é o aniversário da segunda maior cidade do Estado.

A proposta é da deputada estadual Valderez Castelo Branco (Republicanos) ex-prefeita da cidade ao norte do Estado.

De acordo com a deputada, as solenidades e…