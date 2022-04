Deputada Luana Ribeiro se reunirá com bancada do PCdoB em Brasília

Abrigada no PCdoB do Tocantins a deputada Luana Ribeiro desembarca nesta terça-feira, 5, em Brasília para seu primeiro compromisso público pelo novo partido. A ex-tucana vai ter o primeiro encontro com a bancada do partido na Câmara dos Deputados.

A bancada comunista é formada por Alice Portugal (PCdoB-BA); Daniel Almeida (PCdoB-BA); Jandira Feghali (PCdoB-RJ); Márcio Jerry…