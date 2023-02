Delegado preso na Operação Caninana fez seleção online para doutorado da UFT, mas é reprovado

Com inscrições abertas entre os dias 22 de agosto a 28 de setembro de 2022, com 11 vagas totais, a seletiva online para o curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR) reprovou o delegado da Polícia Civil Enio Walcácer de Oliveira Filho, preso desde o dia 10 de agosto, em cumprimento de decisão judicial que o tornou réu na ação penal da Operação…