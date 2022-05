Darci Coelho com o grupo de Eduardo Gomes e Ronaldo Dimas

O ex-deputado federal e ex-vice-governador Darci Martins Coelho, que comandava a Secretaria Extraordinária de Representação do governo do Tocantins em Brasília até fevereiro, no governo de Wanderlei Barbosa (Republicano), está no grupo da oposição ao ex-chefe.

Darci Coelho é da linha de frente do projeto que une o senador Eduardo Gomes (PL) e Ronaldo Dimas (PL) ao governo…