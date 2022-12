O deputado estadual e eleito federal Ricardo Ayres (Republicanos) vai deixar o parlamento tocantinense com a PEC da Eternidade – que define a Mesa Diretora de quatro anos em um só dia - com certo orgulho parlamentar: Piauí aprovou nas comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e da Administração (CAPPS), proposta igualzinha à aprovada no Tocantins, encabeçada por ele.

No parlamento do Piauí, com a aprovação da proposta do atual presidente e eleito vice-governador, Themístocles Filho (MDB), também serão escolhidos os presidentes e toda a mesa diretora de cada biênio no mesmo dia.

A aprovação foi digulgada pelo G1 do Piauí.