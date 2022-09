Chefe do MP ganha aval do colegiado para pedir a perda do cargo do promotor Rodrigo Vargas

Saiu no Diário Oficial do Ministério Público (MPTO) do dia 6 de setembro, a autorização dada ao procurador-geral de Justiça Luciano Cesar Casaroti para que ele entre com uma ação civil na Justiça para que seja decretada a perda do cargo de um membro vitalício do Ministério Público do Tocantins.

A decisão, unânime, é do Colégio de Procuradores de…