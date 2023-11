O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) está confirmado como a banca que irá realizar o concurso do Ministério Público do Tocantins, com previsão de 54 vagas.

A seleção da empresa saiu no dia 7 de novembro e foi divulgada pelo órgão nesta terça-feira, 21. A contratação é por dispensa de licitação com, de forma direta, pelo valor global de R$ 1.896.335,18.

Os serviços incluem o planejamento, organização e a realização do concurso público para provimento de cargos do quadro de auxiliares do órgão.

Segundo o Ministério Público, o Cebraspe apresentou a oferta mais vantajosa ao órgão e Tocantins e "foi a única instituição que apresentou de forma inequívoca proposta que atende a todos os requisitos do projeto básico".

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) cobrou R$ 2.055.000,00, Nosso Rumo apresentou custos de R$ 2.419.699,60 e o Instituto AOCP, o mais alto: R$ 2.697.763,20.

Defasagem é de 12,9¨% dos cargos efetivos

O último concurso público para provimento do quadro auxiliar ocorreu em 2012 com 93 e formação de cadastro de reserva.

O Ministério Público possui 411 servidores efetivos e 96 cargos vagos em seu quadro auxiliar. Destes cargos, oito estão em extinção. Cálculos do próprio órgão apontam uma defasagem de 19,2% de pessoal em relação aos cargos efetivamente existentes.