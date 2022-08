Apenas Carmen Hannud, do PCO, ainda não teve a candidatura ao governo aprovada no TRE

Passados quinze dias do prazo final para registro das candidaturas para as eleições deste ano, apenas a candidatura de Carmen Hannud (PCO) ainda não teve os registros aprovados pela Justiça Eleitoral. Carmem cumpriu todos os requisitos até o dia 25, mas ainda depende da troca do vice-governador, pois Athos Gabriel tem 21 anos e a idade mínima é 30 anos.