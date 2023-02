Maior bancada na Assembleia Legislativa, o partido do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) elegeu não apenas a presidência da Assembleia Legislativa pelos quatro anos deste mandato como saiu predominantes nas comissões permanentes da Casa ao ficar com a presidência dos principais colegiados definitivos.

O partido comandará os trabalhos na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com Nilton Franco, na Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle, com Olyntho Neto e Comissão de Saúde e Assistência Social, com Valdemar Júnior. Os três são veteranos no parlamento.

A comissão é a mais importante da Casa por ser o colegiado que decide a admissibilidade e tramitação de toda proposta. Cabe ao grupo, composto por cinco deputados, levantar os aspectos “constitucional, legal, jurídico, regimental e técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Casa”.

Das demais, à exceção da Comissão de Minas e Energia, Meio Ambiente e Turismo, mantida com Cláudia Lelis (PV), outros três colegiados serão conduzidas por novatos.

Luciano Oliveira (PSD) presidirá a Comissão de Desenvolvimento Rural, Cooperativismo, Ciência, Tecnologia e Economia. Moisemar Marinho (PSB) a Comissão de Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transportes, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público. E Marcus Marcelo (PL) preside a Comissão de Educação, Cultura e Desporto.

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Presidente: Nilton Franco (Republicanos)

Vice-presidente: Júnior Geo (PSC)

Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle

Presidente: Olyntho Neto (Republicanos)

Vice-presidente: Luciano Oliveira (PSD)

Comissão de Desenvolvimento Rural, Cooperativismo, Ciência, Tecnologia e Economia

Presidente: Luciano Oliveira (PSD)

Vice-presidente: Eduardo Fortes (PSD)

Comissão de Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transportes, Desenvolvimento Urbano e Serviço Público

Presidente: Moisemar Marinho (PSB)

Vice-presidente: Valdemar Júnior (Republicanos)

Comissão de Educação, Cultura e Desporto

Presidente: Marcus Marcelo (PL)

Vice-presidente: Professor Júnior Geo (PSC)

Comissão de Saúde e Assistência Social

Presidente: Valdemar Júnior (Republicanos)

Vice-presidente: Olyntho Neto (Republicanos)

Comissão de Minas e Energia, Meio Ambiente e Turismo

Presidente: Cláudia Lelis (PV)

Vice-presidente: Jorge Frederico (Republicanos)