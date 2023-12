É do conhecimento de poucos o seguinte fato: a invenção do telefone muito se deve a uma bela história de amor entre um jovem professor e sua aluna. Falemos um pouco dessa história.

O mundo dos surdos-mudos era bastante familiar ao jovem Alec, pelo fato de, desde pequeno, ter ele se acostumado a lidar com as grandes dificuldades de audição que tinha sua mãe. Por essa razão, Alec resolveu abrir uma escola com o fim específico de ensinar aquelas pessoas que não podiam ouvir nem escutar.

Lá conheceu uma jovem chamada Mabel - e por ela se apaixonou. Aliás, urna paixão que tinha reciprocidade, mas com oposição da família de sua amada, esta rica e tradicional, era dona de quase todo o centro da cidade norte-americana de Boston.

Não se dando por vencido e ante a negativa da família de Mabel, Alec decidiu conquistar o respeito do pai da moça. Para isso, tinha uma idéia que trazia desde a infância quando, com o irmão, aproveitava os desenhos do pai que desenvolvera diagramas mostrando a língua e os lábios (creio que no intuito de se comunicar com a esposa).

Alec aproveitava desses diagramas para mover a língua, abrindo e fechando sua garganta no sentido de produzir o som esperado. Muito contribuiu para isso o fato de, naquela época, dois acontecimentos terem ocorrido no mundo da ciência. O primeiro deles foi a invenção da bateria, desenvolvida pelo italiano Alessandro Volta, e o segundo, o telégrafo, desenvolvido por um importante cientista, então aposentado da Universidade de Princeton. Seu nome: Joseph Henry. Alec foi a Princeton expor a ele sua idéia, e este imediatamente o incentivou a ir em frente com ela. E foi assim que nasceu o telefone.

“As vibrações do microfone são transportadas

como corrente elétrica por um fio, replicando

exatamente as vibrações do ar"

David Bodanis, professor de História da Universidade de Oxford, resume da seguinte maneira a idéia de Alec que resultou na invenção de importante aparelho do mundo moderno: "Você fala diante de um microfone que se parece um pouco com a laringe ou as cordas vocais humanas. O microfone vibra com as vibrações do ar - vibrando muito com sons altos, mas mal se movendo com os silêncios ou sons muito baixos. As vibrações do microfone são transportadas corno corrente elétrica por um fio, replicando exatamente as vibrações do ar." Não preciso dizer que o nome de Alec era na verdade o do gênio Alexander Graham Bell.

Mas voltemos à história de amor do inventor do telefone. Ganho o respeito da família de sua amada, Graham Bell se casou com Mabel, dando para ela de presente de casamento perólas, um pendif de prata e 1497 ações da recém fundada Bell Telephone Company, que valeriam, nos dias de hoje, bilhões de dólares. Viveram felizes por mais de 70 anos, até o fim de suas vidas.

Salatiel Soares Correia

é engenheiro, administrador de empresas, mestre em Energia e membro da Sociedade Brasileira de Planejamento Energético