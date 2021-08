Um cego e o ponto de luz

Luiz Armando Costa



Não fora a pandemia, nesta quarta-feira me encontraria caminhando no trecho entre Porto Nacional e Silvanópolis em direção ao Santuário de Nosso Senhor do Bonfim que alcançaria no próximo sábado. Um trecho de 60km ladeira arriba (o pior trecho da romaria) que hoje venço em 15 horas.

Anualmente, cumpro o projeto de adentrar…