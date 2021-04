Vive-se um momento onde o que é mais importante é estar vivo/a. Começo essa reflexão afirmando isso. Na verdade, vivo e sem Covid 19, pois o fato de ser contaminado/a já é uma condição para não estar com vida. Afirmação absurda? Não. Elenco alguns motivos:

• Falta de leitos;

• Falta de oxigênio;

• Falta de remédios;

• Profissionais exaustos e sem preparo

• Falta de insumos;

• Falta de assistência básica;

Como não é de agora, a saúde pública brasileira está pedindo socorro há muito tempo. E com esse sistema tripartite e autônomo de governança é positivo por um lado, pois atende as peculiaridades de cada local, mas, por outro lado, os sistemas menores e mais frágeis tende a sofrer pela falta de recursos financeiros e humanos, pessoal capacitado e habilitado e infraestrutura adequada e o principal que é a gestão.

A pandemia da Covid 19 trouxe à baila as pisaduras não cicatrizadas do Brasil na área social, educacional, econômico e ambiental, visto que como país de 3º mundo e com exíguas relações internacionais, tem ficado á margem de muitas negociações.

Outro fator preocupante no momento é a gritante desigualdade étnica/racial/econômica e social que assola o Brasil. As causas disso são: o aumento do desemprego, a redução das horas trabalhadas e consequentemente dos salários, menos mulheres no mercado de trabalho em virtude principalmente da pandemia, maior sofrimento para sobrevivência de indígenas, analfabetos e negros/as que vivem nas periferias. Será um ciclo terminando ou começando? Destino ou consequência? Ainda é possível mudar a rota? Não sabemos, pois existem mais dúvidas do que certezas. O caminho diante das dúvidas é traçar o trajeto, mesmo que não saiba aonde quer chegar, derrube os obstáculos e siga em frente.

Em toda minha existência não havia presenciado um momento tão limitador como esse, por isso não temos a receita de como vivenciá-lo.

Portanto, uma das poucas certezas que temos nesse momento é o sentimento de compaixão e de desprendimento que deve ser cultivado, pois tudo é efêmero, volátil, inclusive a vida.