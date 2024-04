Reforma no Código Civil: A exclusão do cônjuge do rol de herdeiros necessários

Uma comissão de 38 juristas foi designada pelo Senado Federal para apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, anteprojeto de Lei para revisão e atualização do atual Código Civil Brasileiro.

A comissão de juristas foi instalada no dia 04 de setembro de 2023, com a entrega do relatório do anteprojeto ao Plenário do Senado, no dia 17 de abril de 2024, conforme informação…