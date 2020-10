Salatiel Soares Correia

é engenheiro, bacharel em administração de empresas, mestre em Planejamento e autor entre outros do livro A Construção de Goiás.



Se há uma região que vem se desenvolvendo a passos largos no Brasil é o sul do estado de Minas Gerais. Falemos um pouco de sua rica história.

Nos primórdios de sua formação étnica rumaram para o Sul de Minas inúmeros imigrantes originários da Europa, principalmente da Itália, Portugal e em menor quantidade da França e Alemanha. Para lá também migraram uma considerável quantidade de libaneses

A maioria desses imigrantes voltou-se para as atividades rurais especialmente para a produção de dois produtos que colocaram a região em destaque no contexto nacional: o café e o leite. Os libaneses desenvolveram o comércio da região.

A política sul mineira concedeu grandes nomes ao país. Os ex-presidentes da República Wenceslau Brás e Delfim Moreira; o vice-presidente Aureliano Chaves; os ex-ministros Walter Moreira Salles (fundador do Unibanco) e Bilac Pinto (embaixador do Brasil na França e Ministro do Supremo Tribunal Federal) e mais recentemente o ex-ministro Francisco Rezek que atuou no Supremo Tribunal Federal, nas Relações Exteriores e na Corte Internacional de Raia. Fiquemos por aí, pois a lista é grande.

Pratica-se no Sul de Minas uma educação de altíssimo nível. Em Santa Rita do Sapucaí, a Escola Técnica Francisco Moreira da Costa foi a primeira instituição no gênero na América Latina a se dedicar ao ensino da eletrônica. É ela sem sombra de dúvida a mais habilitada no gênero no país. Na pequena Santa Rita também funciona o Instituto Nacional das Telecomunicações (INATEL) com seus mais de 50 laboratórios onde se desenvolveu a T.V digital no Brasil. A face mais visível do empresário empreendedor no que gira em torno da escola de engenharia: mais de 150 empresas.

A uns 50 kilômetros de Santa Rita se encontra a mais tradicional escola de engenharia elétrica do país: a antiga Escola Federal de Engenharia de Itajubá (EFEI) hoje inclusa na Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). Alfenas é hoje outro pólo universitário com uma boa universidade federal .Pouso Alegre com seus quase 200 mil habitantes é atualmente um importante centro industrial. Não muito distante dali encontra-se os pólos turísticos de São Lourenço, Caxambu e o mais famoso de todos: Poços de Caldas.

E assim o Sul de Minas é hoje o que é graças à mola mestra que eleva o patamar de desenvolvimento de uma sociedade: a educação de qualidade. Não é por mero acaso que aquela região é hoje conhecida como sendo a “Suíça Brasileira.”