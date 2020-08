Renato Pedreiro Miguel

é presidente do Conselho Regional de Biomedicina – 3ª Região (CRBM-3)

Algo que essa pandemia mostrou é a importância do trabalho em equipe na área da saúde. No caso da Biomedicina, atividade responsável pelo diagnóstico laboratorial e de imagem para a Covid-19, a sintonia entre os profissionais é de preponderante importância, tem fortalecido a profissão e trazido destaque aos biomédicos. Parte da sociedade está compreendendo que a profissão não está restrita aos laboratórios.

A Biomedicina sempre contribuiu para o avanço da ciência, especialmente quando se trata de prevenção. Neste cenário de pandemia, um aporte significativo veio com o mapeamento recorde – 48 horas – do genoma do novo coronavírus (Sars-Cov-2) feito por biomédicos pesquisadores. No momento centenas deles por todo o País se esforçam na tentativa de encontrar um medicamento ou vacina que surta efeito contra a doença.

Nos laboratórios das redes pública e privada de saúde os profissionais biomédicos têm atuado em jornadas extensas e escalas ininterruptas, por vezes estressantes, para atender às demandas pelos testes laboratoriais com rapidez e eficiência. Seja nos postos de saúde ou nos grandes hospitais o comprometimento da Biomedicina com a saúde das pessoas tem chamado a atenção.

Na linha de frente dessa batalha, os profissionais biomédicos tem demonstrado coragem e comprometimento, driblando os riscos de contaminação ao lidar com materiais, pacientes suspeitos e ainda com a escassez de equipamentos de proteção individual, uma realidade em muitos locais de trabalho, apesar da intensa cobrança das entidades representativas da categoria por condições mais seguras de trabalho.

Espera-se ao final de todos esses desafios a realidade permanente de uma saúde integrada, multiprofissional e fortalecida pela conexão entre os profissionais, cuja soma de esforços e colaborações resultam sempre em benefício e segurança para a saúde de todos.