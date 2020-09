João Carlos Lima

Aposentado

Decorridos aproximadamente 20 anos de abandono e expressivo descaso do executivo municipal e estadual com os remanescentes do Povoado Canela e demais moradores da ARNE 64, finalmente a quadra está sendo devidamente asfaltada com as micro e macro drenagens, ação não mais que obrigatória do parte do poder público, mesmo que tal ação se aparente como um grande favor aos citadinos pagadores de tributos.

Para além do cômico, note-se o fato de que muitos agora se arvoram “pais e mães” da criança, nesse caso ─ o asfalto. Entretanto, resta claro no quadro da nossa memória em duas décadas de lembranças, a constante falta de compromisso dos ex-alcaides como a quadra, sendo que, não fosse pela união e luta de seus moradores representados pelos diversos dirigentes da

Associação de Moradores, não resultaria na pavimentação da mesma.

Enfrentando a afetação de servidores (eleitos, concursados e contratados) sob situações vexatórias, humilhações diversas em variados gabinetes, nunca foi elucidado a contento o TAC e o fim dado à suposta verba da Investico, nunca aceitamos proposta do asfalto sem as macro/micro drenagem que resultaria futuramente em maior prejuízo aos cofres públicos, da não resposta quanto à perda da verba depositada por 3 anos na CEF, a qual findou por ser devolvida por falta de projeto e contrapartida da Prefeitura, bem como, o gravíssimo ato de falta de educação representado na ação de um prefeito em se negar a estender a mão para cumprimentar a Presidente da Associação.

Tais fatos, mesmo representando motivos de indignação, ainda, contudo, não superaram o pior: o roubo da nossa esperança! Sim, por 20 anos das nossas vidas restou-nos apenas desesperança dada pelos Prefeitos quanto ao asfalto da ARNE 64, a qual ora se vê resgatada nas valas, tubulações, terraplanagens, meios-fios, guias e urbanização da praça.

Porém, como vaticinava um alcaide, “há tempo para todas as coisas como o tempo do pequi e o tempo dos buracos”, chegou finalmente o tempo do asfalto da ARNE 64.

Assim, as linhas dessa missiva são endereçadas ao caros ex-alcaides de Palmas, pós 2001, e, em especial, ao caríssimo ex-prefeito Raul, ao qual, por este mesmo veículo, enderecei duas cartas como convites para um fausto repasto em nossa residência quando ainda éramos 508 Norte, com os requintados cardápios em conformidade com a respectiva época: peixe frito no pó do verão e uma vaca atolada na lama do inverno.

E de modo oposto, esta tem por objetivo o desconvite de qualquer um dos ex-alcaides pós 2001 em participarem da inauguração do asfalto, pois se não roeram o osso, não se apresentem para saborear a carne.

Parabenizo os amigos, os vizinhos e os representantes da quadra e ainda a atual prefeita, por ter realizado, ao fim e ao cabo, o sonho dos moradores da ARNE 64.

Nem pó, nem lama. Temos asfalto.