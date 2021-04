Luiz Armando Costa



Vou deslizar o que para muitos pode ser visto como simpatia malévola. Um grupo de pessoas, dentre elas, jornalistas, desenvolve nas redes sociais uma campanha contra a aquisição do goleiro Bruno pela equipe do Araguacema. Caçula do estadual, o time já tem garantia de exposição no país e até fora dele.

O…