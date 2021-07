Fundos sem fundo e a memória coletiva

Luiz Armando Costa

Jair Bolsonaro tem poucas horas para decidir-se pela sanção ou veto à despudorada elevação de R$ 3,7 bilhões nas verbas de campanha eleitoral para 2022. O tal fundo eleitoral.

Em um ano, reajuste de 185% em relação aos R$ 2 bilhões do ano passado tungados do bolso do contribuinte para financiar seus projetos eleitorais.

E que se…