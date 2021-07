Fiados e fiadores

Luiz Armando Costa



Pois bem: o senador Ciro Nogueira já é o fiador do governo Jair Bolsonaro. Muitos devem estar pensando: o Estado agora vai. Afinal, tudo que o Tocantins produziu até hoje foi conservadorismo e a população não saiu do lugar. Melhor dizendo: caiu mais na pobreza, escafedeu-se no tal “sonho”.

Ciro seria o Bolsonaro do…