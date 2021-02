E os esqueletos no armário

Luiz Armando Costa

O governo editou na segunda-feira o Decreto 6.215/21. A agilidade da amplificação do documento na mesma noite da sua publicação no Diário Oficial – em contraste com o impulso da vacinação do Covid-19 – não deixa de acentuar prioridades do presente.

Tem pressa o governo de colocar em prática aquele que, viabilizado, pode vir a ser o maior…