Acabo de concluir a leitura de uma obra considerada o mais importante romance do mundo. Falo de “Anna Kariênina”, do escritor russo Leon Tolstói. Inúmeros escritores de grande expressão mundial convergem suas opiniões quando foram indagados a respeito da importância desse romance para literatura mundial Vejamos o que pensam (ou pensarem se já não estiverem entre nós). Dois dos mais importantes escritores russos — Fiódor Dostoiévski e Vladimir Nabokov; o mais reconhecido romancista, escritor, dos Estados Unidos, Willian Faulkner; e, por fim, o maior escritor da Argentina, amplamente reconhecido mundo afora, principalmente pela elevada qualidade de seus contos: o argentino Jorge Luís Borges. Apresentados os escritores, vejamos a opinião de cada um deles sobre o romance em foco aqui.

Fiódor Dostoiévski: considera o romance como sendo “impecável como obra de arte”.

Vladimir Nabocov: elogia a obra relacionando esta com o estilo impecável do autor: “a impecável mágica do estilo de Tolstói”.

William Faulkner: diz que Anna Kariênina “ é o melhor[romance] já escrito”.

Jorge Luís Borges: exalta as qualidades literárias do autor como sendo “um grande escritor!”.

Posto isso, creio ser oportuno enumerar, para quem pretenda enfrentar esse calhamaço de 830 páginas, algumas informações para que possa ler e compreender essa obra-prima da literatura mundial.

Primeira: não se assuste com o tamanho do livro.

Muitos leitores sentem-se inibidos com o tamanho do livro. Quem pensa assim se equivoca. Se o leitor for uma pessoa disciplinada, procurando avançar continuamente na história do romance, ele terá grandes possiblidades de entender o que lê.

Segunda: antes de começar a leitura do romance, estude a Árvore Genealógica das famílias dos personagens localizada no final do livro.

Terceira: Atente para os vários nomes dos personagens

preste bem atenção ao nome dos personagens principais.

Essa dica é muito importante, pois é muito comum os personagens terem vários outros nomes. Vejamos um exemplo: o irmão de Anna Kariênina pode ser referenciado como Stiepan Arcáditch, Oblonski ou Arcádievitch. A própria Anna Kariênina também é exposta na narrativa do romance como sendo Arcádievna.

Quarta: não perca tempo decorando os nomes dos personagens secundários.

É muito comum um leitor menos experiente procurando decorar o nome dos personagens. Não faça isso! Os romances russos, de uma maneira geral, chegam a ter mais de 80 nomes. Em casos como esse, creia: é oportuno ter sua própria estratégia de leitura.

No meu caso, ajo do seguinte modo: procuro conhecer o núcleo dos personagens principais sem dar importância aos personagens secundários A partir daí, inicio a leitura. Todo começo é lento. Lento porque você ainda não conhece os personagens secundários que realmente importam. No fritar dos ovos, esses são poucos.

Creia, a maioria dos personagens secundários tem muito pouca participação no desenrolar da história. Sendo assim, um romance com 80 personagens, não importam mais de 15. Certamente, sua leitura ficará bem mais fluída.

Usei essa estratégia para ler livros bem maiores que este que ora comento. O maior romance que já li foi o fabuloso “Em busca do Tempo Perdido”, do genial Marcel Proust. Os seis volumes do livro agregam as quase 5 mil páginas do romance. Adotei a mesma estratégia nos seis meses que me debrucei nessa obra.

Valeu a Pena. Pois o verdadeiro clássico nos premia quando conseguimos derrotá-los. Derrotar porque há livros que derrotam até grandes escritores como o peruano Mario Vargas Llosa. Jean Paul Sartre é um autor que derrotou o ainda jovem estudante a Universidade de Lima. Passados anos, esse grande escritor deu troco: Mario releu toda obra de Sartre ao ponto de ser hoje um dos maiores especialistas desse pensador francês.

Salatiel Soares Correia

é engenheiro, administrador de empresas, Mestre em Energia pela Unicamp. É autor de 8 livros relacionados com a área de energia, desenvolvimento regional e literatura.