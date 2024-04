Caro leitor, atente-se para os trechos extraídos da obra do mais universal escritor deste planeta chamado terra, o dramaturgo inglês William Shakespeare. A cena revela as maldades que o ser humano é capaz de fazer quando imerso num ambiente repleto de intrigas. Situações como essa, despertam, no indivíduo, sentimento de vingança no momento em que seus interesses são contrariados.

Nesse contexto, encontram-se a mente maquiavélica de Yago, as fraquezas do general Otelo e a ingenuidade de sua esposa Desdêmona. Dizem que a vingança é um prato que se consome frio. Essa desforra começou a ser, paulatinamente, construída no momento em que o anti-herói constrói uma rede de intrigas direcionadas a perturbar a mente do general Otelo, repleta de ciúme, ódio e vingança. A tragédia fez-se realidade no momento em que o general não conseguiu manter sob seu controle o sentimento de um homem, supostamente, traído. Resultado: ele assassinou a própria mulher.

Otelo, ao tomar conhecimento da inocência de Desdêmona, opta pela maior das fugas de uma realidade adversa: o suicídio.

Muitas das peças de Shakespeare, repletas de tragédias, deixam um preço a pagar a seus vilões e mocinhos. “Otelo”, com a prisão. “Romeu e Julieta”, impossibilitados de viver um grande amor, optaram pelo suicídio. Em “Macbeth”, o general é morto e derrotado pelo seu inimigo Macduff.

Haroldo Bloom, de saudosa memória, foi o maior crítico literário dos Estados Unidos. Ele considerava William Shakespeare como o mais universal escritor do mundo. O autor de “Otelo” dissecou a alma humana com suas virtudes e defeitos.

Os escritos de Shakespeare tiveram, no austríaco Sigmund Freud, um grande leitor e, a partir daí, ele criou a psicanálise.

A crítica literária brasileira Bárbara Heliodora, de saudosa memória, foi a maior intérprete das obras de Sheakespeare no Brasil. Com certo desdém, ela respondeu à pergunta de uma jornalista que a indagou se ela fazia psicanálise.

Bárbara respondeu que não. “Para que eu vou fazer psicanálise se está tudo em Shakespeare”.

Encerro este artigo com uma reflexão genial de Freud sobre a arte de bem viver a vida. Freud disse: “Nunca tenha certeza de nada, a sabedoria começa com a dúvida”.

Freud ou Shakespeare? Os dois. Este último ajuda-nos a entender o ser humano e o caleidoscópio dos sentimentos deles; aquele primeiro ,enquanto cientista, tem respostas mais imediatas para o “ser” e “não ser” que existe dentro de cada um de nós.

Salatiel Soares Correia é engenheiro, bacharel em administração de empresas, mestre em energia pela Unicamp. É autor de 8 livros relacionados aos temas energia, política, desenvolvimento regional e literatura.

