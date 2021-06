Luiz Armando Costa

A Copa América começa no próximo domingo. A conta dos óbitos do Covid-19 pode chegar no meio milhão de vítimas no país-sede na metade da competição com pouco mais de 10% da população imunizados. É possível imaginar minutos de silêncio mais constrangedores que honrados antes das partidas. Ou comemorações fora de estádios e de hora.

Os jogadores prometiam para depois da partida de ontem das Eliminatórias da Copa do Mundo, o posicionamento do grupo que já era conhecido: a decisão de jogar a Copa América em quatro capitais brasileiras quando o país registra o segundo maior número de óbitos do planeta e já se antevê uma terceira onde antes da segunda nos deixar.

Sugeriu-se, convenientemente, durante dez dias que os “craques” e o “técnico” fossem contra a Copa que é tratada com nomes como Copa Cova ou Copa Cepa. Mera enganação já que aquele que é contra algo, não o valida, como se o fez. Apenas ganhou-se tempo político para o aceite ser, certo modo, processado e degustado.

Mas, antes, expõe uma covardia: o abandono simbólico dos 212 milhões de brasileiros em favor de suas rendas milionárias num país de 14 milhões de desempregados e miseráveis sem vacina. Pouco se lixam para o luto e as mazelas sociais. Na contaminação, devem receitar cloroquina. Mais simbolismo que pragmatismo.

Obviamente que não se poderia esperar posição contrária do grupo quando muitos deles são flagrados, quase que diariamente, em baladas noturnas, enfrentando as medidas restritivas de distanciamento social. Ou devendo à Receita Federal por não pagar impostos devidos sobre suas rendas estratosféricas e sujeitos, portanto, ao rigor do Fisco. Alguém já viu por aí um jogador fazer campanha por vacinas ou a favor do isolamento?

O lero-lero, assim, apenas realçou a falta de massa crítica na maioria dos jogadores de futebol, atividade que, só nos campeonatos regionais, registrou mais de 300 casos. Número que pode explodir com os jogadores, comissões técnicas e profissionais de imprensa dos demais países nos próximos dias.

Mais que a possibilidade de aumento dos casos, sobressai o desrespeito com vítimas e familiares. Afinal, 500 mil mortos não são motivos para comemorações ou grandes eventos. Os argentinos, neste aspecto, demonstraram a razão de estarem culturalmente adiante de nós: no agravamento da crise, cuidaram de demonstrar dignidade e declinaram de sediar a Copa Cepa.

Auxiliou argumentativamente os brasileiros na indecência, com efeito, a suspensão do Capo da CBF por denúncias de assédio sexual e moral. Gancho onde estão dependurados, também, alguns “craques” que enxergaram na punição a Caboclo a expiação de suas próprias culpas.

No fundo, não estão nem aí para o Covid-19. Se ganharem a Copa Cepa, não é improvável que a comemoração seja sob a trilha sonora de “Carpinteiro”. Canção sem sucesso de Ronnie Von na década de 60 e que agora um sertanejo a remodelou e com a qual os craques pintam e dançam sem medo de serem felizes com os seus contos de fadas.