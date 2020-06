Agricultura, vocação e miséria

Luiz Armando Costa

O economista francês Thomas Piketty (O Capital no século XXI/Editora Intrínseca/tradução Monica Baugarten de Bolle) quando trata da dinâmica da relação capital/renda avalia que as diferenças entre o mundo do século XIX e o mundo do século XXI são menos evidentes do que parecem. Aqui, como lá, a riqueza é ligada à…