A justa homenagem a um gênio do eletromagnetismo

Tempos atrás, recebi, com imensa alegria, a notícia de que um dos mais modernos parques tecnológicos do país, o de São José dos Campos, prestaria justa homenagem a um importante pensador da teoria eletromagnética no país. Trata-se do professor do Instituto Nacional das Telecomunicações, Doutor, pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica, José Antônio Ribeiro. Posto isso, volto 47 anos, naquela…