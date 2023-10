Por que razão o petróleo continuará por muito tempo a ser uma questão da maior importância na geopolítica mundial? Para responder a essa indagação, faz-se necessário que evidenciemos o que faz essa energia ser tão especial, a ponto de ela ser o motivo de inúmeras guerras pelo mundo afora. A resposta é uma só: deter o controle do chamado “ouro negro” (petróleo). Vejamos alguns motivos da importância dessa fonte para a economia mundial.

Primeiro: facilidade no transporte.

O petróleo é uma energia líquida que pode ser transportada mais facilmente que as energias fósseis, como o carbono.

Segundo: energia dos automóveis.

Apesar dos esforços para substituí-lo, o ouro negro continuará a ser, por muitos anos, a energia dos automóveis. Imagine como é mais difícil os carros funcionarem a carbono ou até mesmo a Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), sendo que este último mostra ser inadequado para uso em recintos fechados.

Terceiro: quanto à diversidade.

O petróleo é uma fonte primária de múltiplos usos; é utilizado em automóveis, na aviação, produção de eletricidade e na fabricação de plástico, borracha, tintas etc.

Quarto: quanto às perdas.

Na produção e distribuição de petróleo, praticamente não há perdas. Tanto a eletricidade quanto o petróleo podem ser transportados por longas distâncias, com uma grande vantagem para o ouro negro: dele, praticamente tudo se recupera, enquanto que, pelo fato de a energia elétrica ser transportada por um meio físico, sempre há perdas entre a fonte geradora e a distribuidora.

A importância do petróleo no mover do mundo, aliada ao fato de essa energia não ser renovável, nos conduz à certeza de que, apesar dos esforços que vêm sendo feitos para substituir o petróleo, o mundo continuará a depender dele como sustentáculo da modernidade.

Salatiel Soares Correia

é engenheiro, bacharel em empresas, mestre em planejamento energético e autor, entre outros, do livro A Energia na Região do Agronegócio