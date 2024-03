Mundo Terremoto de magnitude 5,3 atinge leste do Japão Não há alerta de tsunami. A informação foi compartilhada pela mídia local

Um terremoto de magnitude 5,3 atingiu o leste do Japão na noite desta quarta-feira (manhã de quinta-feira em Tóquio). A informação foi divulgada pela Agência Meteorológica do Japão. O epicentro do terremoto foi na província de Ibaraki, a uma profundidade de cerca de 50 quilômetros. As regiões de Tochigi, Gunma, Chiba e Saitama também foram atingidas. Não há alerta d...