Relatório dos EUA sobre origem do coronavírus é inconclusivo

O governo dos Estados Unidos recebeu nessa terça-feira (24) um novo relatório sobre a origem do Sars-CoV-2, coronavírus responsável pela covid-19. No entanto, o documento, elaborado por agências de inteligência do país, foi inconclusivo. Duas autoridades norte-americanas disseram ao jornal Wall Street Journal que não foi possível determinar como o vírus chegou aos hu...