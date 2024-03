Mundo Rússia e Ucrânia abrem semana eleitoral com ataques de drones Kiev diz ter abatido maioria dos aviões-robôs; depósito de petróleo pega fogo no sul russo

A semana da eleição presidencial na Rússia foi aberta na madrugada deste domingo (10) com uma troca de ataques entre Moscou e Kiev utilizando drones. As forças da Ucrânia disseram ter derrubado 35 de 39 modelos iranianos Shahed-136 lançados pelos russos contra posições em diversos pontos do país. Desta vez, não houve a usual salva de mísseis que segue a saturação das de...