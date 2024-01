Mundo PF discute criar escritório no Equador para monitorar onda de violência A PF (Polícia Federal) planeja criar um escritório no Equador para monitorar a onda de violência que atinge o país vizinho

Assunto foi discutido nesta sexta, 12, em reunião do diretor-geral, Andrei Passos Rodrigues, com a Ameripol. O encontro virtual também serviu para encaminhar propostas de intercâmbio de informações de inteligência, disponibilização de equipamentos, apoio na identificação dos presos do sistema penitenciário e oferecimento de cursos de descapitalização do crime organizado. Proposta do Bra...