Mundo Pedidos brasileiros de cidadania por via judicial sobrecarregam Itália Uma mudança na legislação do país europeu em 2022 alterou os trâmites dos processos de cidadania, aumentando a pressão sobre os municípios

Os pedidos de cidadania italiana feitos por brasileiros descendentes de antigos emigrados têm sobrecarregado os tribunais e o setor de registros de cidades pequenas do Vêneto, no norte da Itália. A reclamação vem de prefeitos e de membros do Judiciário. A questão envolve residentes no Brasil que entram com a solicitação nas cortes da Itália, num desvio do proced...