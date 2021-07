Mundo Papa Francisco passa bem, mas deve ficar internado por sete dias após cirurgia De acordo com o porta-voz Matteo Bruni, a cirurgia a que Francisco foi submetido —uma hemicolectomia esquerda — durou três horas e foi conduzida por dez profissionais do hospital Gemelli, em Roma

O papa Francisco, 84, está alerta, respirando sem assistência de aparelhos e em boas condições gerais depois de passar por procedimento cirúrgico para remover parte do seu cólon, informou o Vaticano nesta segunda-feira (5). O pontífice, no entanto, deve permanecer internado por pelo menos sete dias. De acordo com o porta-voz Matteo Bruni, a cirurgia a que Franci...